Di Gregorio a Mediaset | Il quarto posto ci ha dato ancora più forza è una Juventus molto seria ed organizzata Sul Manchester City…

Dopo un cammino ricco di sfide e tensioni, la Juventus si presenta sul palcoscenico mondiale con rinnovata determinazione. Con Di Gregorio che evidenzia una squadra "seria ed organizzata" e il quarto posto in campionato come stimolo, i bianconeri hanno dimostrato di saper affrontare ogni avversario con maturità e grinta. La loro performance contro il Manchester City è solo l’inizio di un percorso che promette grandi emozioni e successi.

Di Gregorio: «Juventus seria ed organizzata. Sul City.». Le parole del portiere bianconero a Mediaset dopo il successo sul Wydad. Anche Michele Di Gregorio ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. MOMENTO – «Aver raggiunto il quarto posto in classifica al termine del campionato ci ha dato un “boost” per partecipare a questa competizione con ancora più forza. In queste prime due partite ho visto una Juventus molto seria e organizzata, ci possiamo ritenere soddisfatti. Ora c’è però da continuare così, ragionando di partita in partita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio a Mediaset: «Il quarto posto ci ha dato ancora più forza, è una Juventus molto seria ed organizzata. Sul Manchester City…»

