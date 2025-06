Di Giannantonio non sa che il microfono è acceso e svela la verità su Ducati | Davide ha detto di non dirlo

Un microfono acceso, un’intuizione involontaria e il mondo delle corse si svela: durante il post-gara del Mugello, un fuori onda rivela il segreto che Ducati non ha mai ammesso ufficialmente. Fabio Di Giannantonio, ignaro di essere ascoltato, svela che tutte le Desmosedici in pista nella MotoGP 2025 sono evoluzioni della GP24. Un dettaglio che cambia le carte in tavola e mette in discussione le strategie ufficiali. Continua a leggere per scoprire di più.

Nel post-gara del Mugello, un fuori onda rivela ciò che Ducati non ha mai ammesso pubblicamente: tutte le Desmosedici in pista nella MotoGP 2025 sono evoluzioni della GP24. La conferma, inconsapevole, arriva da Fabio Di Giannantonio, che non sapeva che il microfono fosse acceso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

