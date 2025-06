Di corsa contro il cancro da Siena a Terra del Sole | i pellegrini della fatica della Corri Forrest completano l' impresa

Una corsa epica di solidarietà e determinazione, che ha unito passione e impegno per una causa preziosa. I pellegrini della fatica di Corri Forrest hanno completato con successo l’evento “Beneficenza in… Palio”, dimostrando come lo spirito di squadra possa fare la differenza nella lotta contro il cancro. Un esempio ispiratore di come ogni passo possa contribuire a cambiare vite, e la sfida continua.

Si è conclusa l'iniziativa ’Beneficenza in. Palio’, l'impresa solidale di Corri Forrest per raccogliere fondi a favore dell'Irst Dino Amadori Irccs, punto di riferimento nella cura e ricerca sui tumori. Un’impresa in quattro tappe, con 200 chilometri e 3000 metri di dislivello positivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Di corsa contro il cancro da Siena a Terra del Sole: i "pellegrini della fatica" della Corri Forrest completano l'impresa

In questa notizia si parla di: forrest - corri - corsa - cancro

La Corri Forrest sul podio della classifica a squadre alla 100 km del Passatore - La Corri Forrest conquista il podio della classifica a squadre alla storica 100 km del Passatore! Un traguardo che testimonia non solo la forza dei corridori, ma anche il crescente amore per le ultramaratone in Italia.

Il Nottingham Forrest si avvicina a Zaccagni Vai su Facebook

Ultima tappa di “Beneficenza in palio”: l'associazione corre per sostenere la ricerca oncologica; Forrest Gump, la storia vera che ispira la scena della corsa; “Forrest Gump”, 5 curiosità che non tutti conoscono sul film.

Il Forrest Gump del Veneto corre contro il cancro, tra le tappe anche Verona - Il Forrest Gump del Veneto corre contro il cancro, tra le tappe anche l’Arena ... Si legge su veronaoggi.it

Corri Forrest, solidarietà per l’Irst. Oggi la tappa finale dei runners - Palio’, la straordinaria iniziativa solidale dei Runners Corri Forrest, che unisce sport, tradizione e solidarietà per raccogliere fondi a favore dell’ ... Lo riporta msn.com