Devi capire quando è il momento Enrico Mentana il post improvviso sorprende | cosa succede

Personaggi TV. Nessun annuncio ufficiale, nessuna diretta a sorpresa. Eppure bastano poche righe, postate su Instagram, per accendere il dibattito e agitare un intero pubblico. È successo con Enrico Mentana, volto storico dell'informazione televisiva italiana, che ha scelto i social per pubblicare un messaggio tanto personale quanto ambiguo. Un semplice bilancio di carriera o il preludio a un addio? Le reazioni non si sono fatte attendere. "Devi capire quando è il momento".