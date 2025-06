Devi capire quando è il momento di staccare | Mentana lascia il Tg La7

Enrico Mentana, il volto storico del Tg La7, ha annunciato con un post sui social network che il 2 luglio segnerà i 15 anni alla guida del telegiornale. Un traguardo importante, ma anche il momento di riflettere: quando è davvero il momento di staccare? La domanda aleggia tra i fan e gli addetti ai lavori, lasciando spazio a discussioni e speculazioni. È arrivato il momento di capire se Mentana lascerà il palco o se resterà ancora una stagione a guidarci.

Il nome di Enrico Mentana è finito oggi in una valanga di post dopo che lui stesso ne ha scritto uno dagli intenti poco chiari ma intuibili. "Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1", ha premesso sui social network. Anni, quelli a cui il giornalista ha fatto riferimento, che ha definito "tutti intensissimi ed esaltanti" e che sono stati vissuti "come fosse stato 'per sempre', senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". Lavoro, impegno e sforzi che hanno portato Mentana a fare proprio "il più grande insegnamento".