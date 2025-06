determinazione e resilienza ecco le parole chiave dei giovani agricoltori pontini

Determinazione e resilienza sono le parole chiave che definiscono i giovani agricoltori pontini, protagonisti della Giornata dei Giovani di Coldiretti a Roma. Questi giovani, sempre più radicati nel mondo agricolo del Lazio, stanno trasformando il territorio con entusiasmo e innovazione, portando avanti una tradizione fatta di impegno e passione. La loro crescita promette un futuro brillante per l'agricoltura locale e nazionale.

Determinazione e resilienza, sono queste le parole più usate nel corso della Giornata dei Giovani di Coldiretti che si è svolta a Roma e che racconta come i giovani ragazzi del Lazio siano sempre più vicini al mondo agricolo, con numeri in crescita in tutte le province, anche a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it