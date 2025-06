Detenuto seviziato nel carcere di Genova l’appello | Ha bisogno di noi lo Stato paghi riabilitazione fisica e psicologica

In un momento di grande sofferenza e ingiustizia, la voce di una comunità si alza per chiedere giustizia e solidarietà. Detenuto seviziato nel carcere di Genova, l’Appello “Nostro figlio ha bisogno di noi” nasce dall’urgenza di garantire un sostegno reale: riabilitazione fisica e psicologica a chi, senza colpa, sta pagando un prezzo altissimo. Ora, tocca a noi fare la differenza e non lasciare nessuno solo.

“Non ha nessuno. Ma noi non possiamo lasciarlo solo”. Dopo giorni di silenzio, una parte della città ha deciso di parlare. Lo fa con un appello – “Nostro figlio ha bisogno di noi” – promosso dal Garante regionale per le persone private della libertà e già firmato da 200 persone: avvocati, insegnanti, medici, cittadini, volontari, operatori sociali e politici bipartisan. Chiedono che le istituzioni si facciano carico delle spese per la riabilitazione fisica e psicologica del diciottenne seviziato nel carcere di Marassi: un percorso lungo e costoso, a partire dalla rimozione dei tatuaggi incisi sul volto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Detenuto seviziato nel carcere di Genova, l’appello: “Ha bisogno di noi, lo Stato paghi riabilitazione fisica e psicologica”

