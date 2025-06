Detenuto pugnala e ferisce due agenti della penitenziaria con un coltello rudimentale | la denuncia Uilpa

Un grave episodio di violenza scuote il carcere di Castrogno: due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti e feriti da un detenuto armato di un coltello rudimentale. La denuncia arriva dalla UILPA, che denuncia un grave escalation di tensione e mette in luce le sfide quotidiane del sistema penitenziario. Un episodio che richiede risposte rapide e concrete per garantire la sicurezza di operatori e cittadini.

Due agenti della polizia penitenziaria in forze nel carcere teramano di Castrogno sarebbero stati aggrediti e pugnalati con un coltello rudimentale da un detenuto con i due finiti entrambi in ospedale. A riportare la notizia è l'agenzia LaPresse e a denunciare il fatto che si sarebbe verificato.

