Design Schiffini | un secolo di storia fra tradizione e innovazione per brand made in Italy

Dal cuore della tradizione nautica di La Spezia, Schiffini si è evoluta in un simbolo di eccellenza e innovazione nel design Made in Italy. Festeggiando il suo centenario nel 2025, l’azienda incarna un secolo di passione, creatività e qualità, dimostrando come radici profonde possano alimentare un futuro all’insegna della raffinatezza e della sostenibilità. Un secolo di storia che continua a scrivere il suo brillante capitolo, ricordandoci che il vero design è senza tempo.

(Adnkronos) – Nel 2025 Schiffini celebra un traguardo importante: 100 anni di storia. Una storia fatta di innovazione e e di design d’eccellenza. Fondata nel 1925 a La Spezia come piccola falegnameria per la fornitura di arredi navali, l’azienda ha saputo evolversi con visione e determinazione, trasformandosi in un’icona del design italiano nel settore delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: design - storia - schiffini - innovazione

Consegnate le borse di studio in storia, design e marketing del gioiello - Questa mattina, durante una breve cerimonia all'area eventi di OroArezzo2025, sono state consegnate le borse di studio agli studenti del Master universitario in storia, design e marketing del gioiello.

Design, Schiffini: un secolo di storia fra tradizione e innovazione per brand made in Italy; Scic e Schiffini, la storia e il futuro; Schiffini: 99 anni di design.

Design, Schiffini: un secolo di storia fra tradizione e innovazione per brand made in Italy - Nel 2025 Schiffini celebra un traguardo importante: 100 anni di storia. Scrive msn.com

Schiffini festeggia 100 anni e scommette sulla nautica - Nata nel 1925 a La Spezia come piccola falegnameria per la ... Riporta design.pambianconews.com