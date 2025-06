Desertificazione di via Mazzini | negozi chiusi e insicurezza

La desertificazione di Via Mazzini, con dieci negozi chiusi in soli cento metri, rappresenta un segnale allarmante del declino commerciale nel cuore di Parma, peggiorato dalle scelte delle amministrazioni Pizzarotti e Guerra. Un drammatico indicatore delle sfide che il centro storico affronta, tra insicurezza e abbandono, mettendo a rischio l’anima stessa della città . È arrivato il momento di intervenire per rigenerare questo patrimonio vivente.

Dieci negozi chiusi in cento metri: un dato drammatico che racconta più di mille parole il fallimento delle politiche delle giunte Pizzarotti e Guerra per il commercio nel centro storico. Via Mazzini, storicamente cuore pulsante del commercio parmigiano, il decumano della città in epoca romana. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Desertificazione di via Mazzini: negozi chiusi e insicurezza"

