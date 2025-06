Derubato della sua carrozzina | Battipaglia si mobilita per Daniele il grazie della famiglia

La solidarietà di Battipaglia si è riaccesa per Daniele, il giovane che ha subito il furto della sua carrozzina. La comunità si è mobilitata con cuore e generosità, dimostrando quanto il vero valore sia l’unione e l’empatia. Vogliamo ringraziare tutti voi, amici e volontari, per aver risposto così prontamente e calorosamente. Grazie di cuore a chi ha fatto di più: insieme possiamo fare la differenza e ridare a Daniele un sorriso.

Volevamo ringraziare tutti per l'affetto e la vicinanza dimostrata, nonché i tantissimi che ci hanno contattato per proporre collette eo donazioni di carrozzine o addirittura chi si è proposto personalmente per acquistarne una nuova. Ringraziamo l'Asl di Battipaglia che nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it