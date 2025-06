Denunciati per rapina due giovani Inoltre denunciato 16enne in possesso di taser

Due giovani sono stati denunciati per aver perpetrato una rapina ai danni di un 15enne a Milano Marittima, mentre un 16enne è stato segnalato per possesso di taser. Un episodio che ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità, evidenziando la necessità di un intervento deciso. La sicurezza dei nostri ragazzi deve essere una priorità, e ogni azione si traduce in un passo verso un ambiente più protetto per tutti.

Milano Marittima (Ravenna), 23 giugno 2025 – Sono ritenuti responsabili di una rapina ai danni di un 15enne i due giovani (18 e 17 anni) denunciati nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Cervia. I fatti si sono verificati nei pressi della Rotonda Primo Maggio a Milano Marittima, quando la vittima è stata avvicinata dai due ragazzi i quali dopo averla colpita al volto con uno schiaffo, si sono impossessati del suo telefono cellulare e del portafoglio. Le immediate ricerche avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112, hanno consentito alla pattuglia prontamente intervenuta di rintracciare i due giovani e rinvenire la refurtiva che in seguito è stata restituita al quindicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Denunciati per rapina due giovani. Inoltre denunciato 16enne in possesso di taser

