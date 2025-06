Denaro o prebende in cambio di favori per le pratiche antincendio | 30 indagati a Livorno

Una rete di corruzione minaccia la sicurezza a Livorno: trenta persone indagate nella maxi inchiesta Burning Gift, che smaschera pratiche illecite legate ai permessi antincendio. Denaro e prebende in cambio di favori, un sistema corrupto che mette a rischio cittadini e imprese. Un allarme che richiede azioni decise e trasparenza. È fondamentale fare luce su questa vicenda per ripristinare la legalità e proteggere la sicurezza pubblica.

LIVORNO – Maxi inchiesta contro la corruzione nell’ambito dei controlli per la sicurezza vigili del fuoco di Livorno. Sono trenta gli indagati in un’inchiesta della procura per il rilascio dei permessi antincendio e agibilità a locali commerciali in cambio di denaro o prebende. Le accuse sono, a vario titolo, concussione, corruzione, falso in atto pubblico, autoriciclaggio e riciclaggio. Nell’inchiesta Burning Gift  condotta dalla squadra mobile della polizia e coordinata dalla pm Antonella Tenerani, secondo quanto ricostruito il responsabile dell’ufficio prevenzione incendi di Livorno, all’insaputa dei suoi colleghi labronici, in concorso con professionisti del settore dell’antincendio e titolari di ditte, dopo alcuni verbali per irregolarità nei negozi avrebbe costretto i titolari a pagare delle somme per evitare chiusure o ritardi nella procedura di riapertura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

