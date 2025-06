Demon Slayer secondo le classifiche giapponesi è sua la protagonista più carina di sempre

Demon Slayer conquista il cuore dei fan con un risultato sorprendente: Nezuko Kamado è stata proclamata l’eroina più carina di sempre nella storia di Shonen Jump, secondo un sondaggio di Goo Ranking. Con tre delle prime quattro posizioni, il franchise dimostra di avere una forza irresistibile nel panorama shonen, superando iconici personaggi di One Piece, Naruto e Bleach. Un trionfo che conferma come Demon Slayer abbia scritto un nuovo capitolo nel mondo degli anime e manga, lasciando il segno per...

Demon Slayer conquista un'importante vittoria nella classifica New Japan per l'eroina Shonen Jump "più carina" di tutti i tempi. Secondo un recente sondaggio di Goo Ranking, Nezuko Kamado di Demon Slayer è stata eletta l'eroina più carina nella storia di Shonen Jump. Il franchise ha conquistato tre delle prime quattro posizioni, battendo rivali storici come le protagoniste di One Piece, Naruto e Bleach. La top ten celebra un pantheon di volti noti e amati che hanno definito intere generazioni di fan. Demon Slayer domina la classifica delle eroine più "kawaii" di Shonen Jump Nezuko Kamado, la silenziosa e dolcissima sorella del protagonista di Demon Slayer, ha appena scritto un nuovo capitolo nella storia degli anime: è stata eletta la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demon Slayer, secondo le classifiche giapponesi, è sua la protagonista più "carina" di sempre

