Delitto Pierina la famiglia chiederà 2 milioni di danni | Non cerchiamo i soldi ma la verità

Nel cuore di Rimini, si apre un nuovo capitolo nella difficile ricerca di giustizia per Pierina Paganelli. La famiglia Lunedei non chiede soldi, ma la verità, e la loro determinazione si scontra con le complicazioni di un processo che potrebbe fare luce su un delitto ancora avvolto nel mistero. Mentre l'udienza preliminare si avvicina, la fronte rimane alta: il diritto di conoscere la verità è il nostro vero obiettivo.

Rimini, 23 giugno 2025 – “Manuela ha fatto bene a decidere di non costituirsi parte civile al processo contro Louis Dassilva. E la sua scelta consentirà di avere un procedimento più sereno”. Così Monica e Marco Lunedei, gli avvocati dei famigliari di Pierina Paganelli, alla vigilia dell’udienza preliminare di oggi contro il 35enne senegalese accusato di aver ucciso a coltellate la donna il 3 ottobre del 2023 nel garage di casa in via del Ciclamino. Udienza presieduta dal giudice Raffaele Deflorio, in cui si deciderà sul rinvio a giudizio di Dassilva, vicino di casa di Pierina ed ex amante di Manuela Bianchi, la nuora della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it