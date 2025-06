Delitto di Garlasco spunta un audio shock che cambia tutto | Il testimone Muschitta? È stato minacciato

Un nuovo audio sconvolgente emerge nel caso di Garlasco, prontamente svelato da Il Tempo: la registrazione tra l’ex maresciallo Marchetto e il responsabile ASM Sportiello potrebbe rivoluzionare le indagini. Al centro, le minacce rivolte a Marco Muschitta, il testimone chiave dell’omicidio di Chiara Poggi. Questa scoperta apre nuovi scenari e riaccende il dibattito su un caso che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Un audio shock riguardante il testimone Marco Muschitta potrebbe cambiare nuovamente tutto sul delitto di Garlasco: ne dà notizia in esclusiva Il Tempo. Al centro della registrazione vi sarebbe una conversazione tra l'ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, che si occupò dell'omicidio di Chiara Poggi subito dopo il delitto, e Alfredo Sportiello, responsabile dell'ASM di Vigevano, ovvero il capo dell'operaio Marco Muschitta. Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, dichiarò di aver visto Stefania Cappa in bicicletta in via Pascoli, la via dove si trovava la casa della famiglia Poggi all'interno della quale era stata uccisa Chiara, con un oggetto compatibile con un attizzatoio.