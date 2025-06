Delap afferma entusiasmante Chelsea Project Il motivo per cui la scelta del blu rispetto ai rivali

Liam Delap infiamma il mondo del calcio svelando il motivo entusiasmante dietro la sua scelta del Chelsea, al di là dei semplici colori. Con una carriera promettente e una clausola speciale, il giovane attaccante ha deciso di puntare sui Blues, portando entusiasmo e speranza ai tifosi. Ma qual è il vero motivo che lo ha spinto a preferire il Chelsea rispetto ai rivali? Scopriamolo insieme.

2025-06-23 15:39:00 Il web non parla d’altro: Liam Delap ha segnato una mossa al Chelsea in seguito alla retrocessione di Ipswich dalla Premier League, all’inizio di questo mese, e ora ha aperto il motivo per cui ha scelto il Blues. Il 22enne ha attirato l’attenzione con 12 gol in 37 apparizioni di alto livello lo scorso mandato, scatenando una gara di trasferimento tra diversi club della Premier League, grazie in parte a una clausola di rilascio di £ 30 milioni. Il Manchester United, il Newcastle, il Nottingham Forest ed Everton erano tra quelli in lizza per la sua firma, con il Manchester City, ex club di Delap, mantenendo anche una clausola di riacquisto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

