Degrado e incuria sulla spiaggia del lungomare Tafuri | Brutta figura con i turisti

Il degrado e l’incuria sulla spiaggia del Lungomare Tafuri a Salerno stanno creando una brutta figura con i turisti, attirando l’attenzione dei cittadini preoccupati per lo stato di abbandono. Chi dovrebbe garantire la pulizia sembra latitare, lasciando un’immagine negativa di questa meravigliosa zona. È arrivato il momento di chiedere interventi rapidi e concreti per restituire alla spiaggia il suo splendore e il rispetto che merita.

Degrado e incuria nel tratto di spiaggia nei pressi dello stabilimento "La Conchiglia" sul lungomare Tafuri a Salerno. A segnalarlo alla nostra redazione sono dei cittadini: "Chi dovrebbe pulire e non lo fa? E' una spiaggia visitata da turisti, che si appoggiano in città e non si fa una bella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it