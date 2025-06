Degrado al monumento dei caduti nelle guerre | I nomi non si riescono a leggere

Il degrado e l’incuria minacciano il rispetto e la memoria dei nostri eroi. Transitando per San Martino, un residente ha segnalato che i nomi sui monumenti ai caduti sono ormai illeggibili, rischiando di perdere per sempre il ricordo di chi ha sacrificato tutto per la nostra libertà. È urgente intervenire per restaurare e preservare questa testimonianza storica, affinché le future generazioni possano continuare a onorare i loro heroici predecessori.

"Transitando per la frazione di San Martino ho notato che la lapide recante i nomi dei morti in combattimento, posta alla base del monumento ai caduti di fianco alla chiesa, è praticamente illeggibile. Mi auguro che le.

