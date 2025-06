Decine di soldati sequestrati nel sudovest della Colombia

Nel cuore del sudovest della Colombia, decine di soldati sono stati sequestrati il 22 giugno dagli abitanti di una regione sotto l’influenza di gruppi ribelli. Un evento che scuote la stabilità e solleva interrogativi sulla sicurezza e le dinamiche di questa zona turbolenta. La situazione rimane complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione internazionale e una strategia efficace per garantire la pace e la liberazione dei sequestrati. Leggi...

Almeno 57 soldati colombiani sono stati "sequestrati" il 22 giugno dagli abitanti di un'area del sudovest del paese in cui sono attivi gruppi ribelli, ha riferito un alto ufficiale dell'esercito.

