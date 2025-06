Decalacque scelta dal Teatro Municipale per una partnership

Decalacque, azienda leader nel trattamento acque, ha scelto il Teatro Municipale di Piacenza come partner, unendo l’arte e l’acqua in un gesto di grande significato culturale. Questa collaborazione rappresenta un impegno concreto per valorizzare il patrimonio artistico e sostenere la bellezza che unisce comunità e ambiente. Un legame che testimonia come innovazione e tradizione possano camminare insieme per un futuro più sostenibile e ricco di emozioni.

L'acqua accompagna l'arte, anche quella che scorre dietro le quinte. Con questo spirito nasce la partnership tra Decalacque, azienda piacentina specializzata nel trattamento acque, e il prestigioso Teatro Municipale di Piacenza, simbolo della cultura e dell'identità cittadina. Una scelta concreta.

