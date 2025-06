Debito pubblico il sindaco scrive a Mattarella e alla Meloni

Il debito pubblico italiano rappresenta un peso insostenibile per le tasche di ogni cittadino, ma spesso si tende a scaricarlo sugli Enti locali. Tuttavia, il sindaco di Cancello ed Arnone, Raffaele Ambrosca, smaschera questa colpa, evidenziando come solo il 2% del debito sia attribuibile ai Comuni. È ora di fare chiarezza e affrontare le vere cause di questa crisi finanziaria, affinché le soluzioni siano davvero efficaci.

Il debito pubblico italiano è una zavorra sulle spalle di ogni cittadino. Troppo spesso però si dà la colpa agli Enti locali. Non ci sta il sindaco di Cancello ed Arnone Raffaele Ambrosca: "Solo il 2% del debito pubblico italiano è provocato dai Comuni, eppure gli Enti locali subiscono. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Debito pubblico, il sindaco scrive a Mattarella e alla Meloni

In questa notizia si parla di: debito - pubblico - sindaco - scrive

Debito pubblico italiano: nuovo record a marzo con 3.033,9 miliardi - A marzo, il debito pubblico italiano raggiunge un nuovo record, superando i 3.033,9 miliardi di euro.

Il sovranista Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89% dei voti (10.606.628), mentre il suo rivale - il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski - ha ottenuto il 49,11% (10.237.177 voti): lo riporta l'agenzia di stampa Vai su Facebook

Cancello ed Arnone. Debito pubblico, il Sindaco Ambrosca scrive una lettera al Governo; Sindaco di Medellin scrive a Orlando: Palermitani nostri fratelli, uniti dal dolore; Brugnaro, lettera aperta a Marchi sulla tassa d'imbarco: «Venezia ha bisogno di qualità , non di quantità ».

Debito pubblico, quando è "odioso" si deve cancellare - di intere economie periferiche alle potenze capitaliste", scrive Toussaint. Secondo repubblica.it

Debito, de Magistris scrive a Gentiloni - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha scritto una lettera "cortese e istituzionalmente franca" al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul tema del debito del Cr8. Da ansa.it