death stranding 2 quando si sblocca nella tua regione

Death Stranding 2, il sequel tanto atteso di Kojima Productions, arriverà ufficialmente il 26 giugno 2025. La possibilità di accedere in anticipo tramite pre-ordine consente agli appassionati di esplorare il misterioso mondo di “On the Beach” prima degli altri. In questo approfondimento, scopriremo le date di sblocco nella tua regione e tutte le novità che aspettano i giocatori, rendendo l’attesa ancora più emozionante.

Il tanto atteso sequel di Death Stranding, intitolato Death Stranding 2: On the Beach, ha una data di uscita ufficiale prevista per il 26 giugno 2025. La disponibilità anticipata, attraverso un accesso riservato a chi ha effettuato il pre-ordine, permette ai giocatori più impazienti di immergersi nel nuovo mondo creato da Kojima Productions con qualche giorno di anticipo rispetto alla pubblicazione globale. In questo approfondimento vengono analizzati i dettagli relativi alle modalità di accesso anticipato, alla data ufficiale di rilascio e al riscontro critico già raccolto.

