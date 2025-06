Death Stranding 2 | On the Beach la recensione del sequel capolavoro di Hideo Kojima

Death Stranding 2 suona come un capolavoro che unisce cinema e videogioco in un’esperienza unica. Dopo il successo del primo capitolo, Hideo Kojima ci sorprende ancora, portandoci in un mondo dove le consegne diventano metafore di connessione e resilienza. Atteso da tanti, il sequel promette di immergerci in una narrazione profonda e innovativa, disponibile su PS5 dal 26 giugno. Un’anticipazione che lascia già intravedere un nuovo capitolo di genialità.

Un sequel attesissimo e altrettanto riuscito, in cui l'autore giapponese porta avanti la sua personale idea di videogioco. e di cinema. Su PS5 dal 26 giugno. Autunno 2019, prima della pandemia, del lockdown e di un mondo, il nostro, in cui consegne, rider e corrieri sarebbero diventati protagonisti. Prima, perché è quello che fanno i grandi autori: osservano, anticipano, raccontano quel che verrà oltre a ciò che già ci circonda. Questo aveva fatto Hideo Kojima con il suo Death Stranding, anticipandoci un mondo che di lì a qualche mese avremmo saggiato sulle nostre spalle, seppur senza le derive più soprannaturali e inquietanti dell'ambientazione che ci raccontava nel suo particolare videogioco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Death Stranding 2: On the Beach, la recensione del sequel capolavoro di Hideo Kojima

