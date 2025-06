Death Stranding 2 | On the Beach ha convinto la stampa | i voti delle recensioni internazionali sono molto alti

Dopo mesi di anticipazioni e attese, Death Stranding 2: On the Beach conquista la critica mondiale. L’esclusiva PS5 di Hideo Kojima si è rivelata un capolavoro che unisce arte e narrativa, ricevendo voti altissimi e recensioni entusiaste. La stampa internazionale non ha risparmiato complimenti, definendola un’esperienza unica nel suo genere. Ora che l’embargo è stato tolto, il mondo si prepara a immergersi in questa avventura senza precedenti, una vera rivoluzione nel panorama videoludico.

Con la scadenza dell'embargo stampa, possiamo finalmente scoprire l'accoglienza della critica mondiale a Death Stranding 2: On the Beach. L'attesissima esclusiva PS5 firmata Hideo Kojima ha ricevuto una pioggia di consensi, facendo segnare punteggi altissimi sulle principali testate videoludiche internazionali, con molti media lo hanno definito un'esperienza artistica e narrativa di rara intensità, elogiandone in particolare la direzione registica, la qualità grafica e l'evoluzione del gameplay. I voti più alti arrivano da nomi di peso come VGC, Dexerto, TechRadar, Screen Rant, Push Square, Press Start e WellPlayed, che hanno assegnato un secco 55 o 1010.

