Death Stranding 2 | On The Beach è l’ultima occasione per acquistare la Digital Deluxe Edition

Non perdere l’ultima occasione di assicurarti la Digital Deluxe Edition di Death Stranding 2: On The Beach! Kojima Productions ricorda che chi preordina entro mezzanotte del 24 giugno potrà immergersi nel nuovo mondo di Kojima con 48 ore di anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale del 26 giugno 2025 su PS5. Approfitta di questa opportunità esclusiva e scopri cosa ti riserva il futuro.

KOJIMA PRODUCTIONS ricorda che Death Stranding 2: On The Beach è ormai alle porte e che l’attesa potrebbe essere più breve di quanto pensiate, visto che chi acquisterà la Digital Deluxe Edition entro la mezzanotte (ora locale) del 24 giugno potrà giocare 48 ore prima che il titolo venga pubblicato il 26 giugno 2025 su PS5. Preordina la Digital Deluxe Edition e riceverai una varietà di oggetti di gioco e contenuti bonus per il preordine (89,99€): Una copia del gioco in formato digitale. 48 ore di accesso anticipato. Machine Gun (MP Bullets) LV1 early unlock. Battle Skeleton: Gold (LV1, LV2, LV3). 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, è l’ultima occasione per acquistare la Digital Deluxe Edition

In questa notizia si parla di: digital - deluxe - edition - death

Steel Seed, annunciata l’edizione fisica e la Digital Deluxe Edition per PS5 - Steel Seed, attesa avventura stealth-action di Storm in a Teacup, arriva in edizione fisica e Digital Deluxe per PS5.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Mancano solo tre giorni! Pre-ordina la Digital Deluxe Edition per accedere in anticipo dal 24 giugno! https://store.playstation.com/concept/10001538… #DeathStranding2 Vai su X

Mancano solo 5 giorni. Death Stranding 2: On The Beach è in arrivo il 26 giugno. Preparati a riconnettere un mondo in frantumi. #DeathStranding2 #PS5... Vai su Facebook

Death Stranding 2: On the Beach – Edizioni a confronto | SafariGames Italia; Death Stranding 2: Early Access e bonus con la Deluxe Edition; Death Stranding 2 ha l'Accesso Anticipato? Come giocare prima in Italia.

Death Stranding 2 ha l'Accesso Anticipato? Come giocare prima in Italia - Ecco come fare per iniziare a giocare il nuovo Death Stranding 2 On the Beach prima di tutti gli altri grazie all'Early Access. msn.com scrive

Death Stranding 2 early access release time, date and how to play 48-hours before launch - Directed by Hideo Kojima of Metal Gear Solid fame, Death Stranding 2: On the Beach officially launches on June 26. Come scrive express.co.uk