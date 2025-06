Death Stranding 2 la recensione | per quelli che verranno dopo

emozioni, le sfide e le riflessioni che suscita. Un’opera che va oltre il semplice intrattenimento, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi ha il coraggio di affrontarla. Per quelli che verranno dopo, questa recensione rappresenta un invito a scoprire un universo unico e complesso, capace di cambiare per sempre il modo di concepire i videogiochi.

È difficile raccontare a parole quello che rimane dentro dopo Death Stranding 2. A maggior ragione se si ha vissuto intensamente il primo capitolo di questa saga così fortemente marchiata dall'impronta del suo creatore. Mettere insieme i concetti e farlo, per altro, limitandosi per preservare l'utente finale è ancora più difficile. Death Stranding 2 è troppo in tutto per poter essere imbrigliato in un numero di caratteri utili a raccontarvi i dettagli di come si spara, se ci sono 5 oppure 8 armi e se finalmente ci sia o meno un sistema di copertura dinamica. Il titolo è però molto di più di questo, così come lo fu il primo, anche se in maniera nettamente opposta dal'opera del 2019.

