Death Stranding 2 la recensione | Kojima meglio la prima

Death Stranding 2, il tanto atteso sequel di Kojima, si presenta come un’opera che si basa fortemente sui successi del primo capitolo, ma non riesce a raggiungere le stesse vette di creatività e impatto. L’autore giapponese sembra aver perso un po’ dello slancio innovativo di un tempo, lasciando spazio a una narrazione più prevedibile. Tuttavia, alcune interpretazioni, come quella di Luca Marinelli, riescono a regalare emozioni autentiche, rendendo il gioco un’esperienza da scoprire.

All'autore giapponese non riesce il colpo alla "Metal Gear Solid 2", e probabilmente stavolta non lo ha neanche provato. Il gioco vive sulle invenzioni del primo capitolo. Tra le poche emozioni, l'interpretazione di Luca Marinelli.

