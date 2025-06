De-tales

Scopri l’universo attraverso gli scatti di Emma Vitti, Giulia Frump, Marta Grimoldi e Raffaele Sperandeo in una mostra fotografica imperdibile presso Almach Art Gallery a Milano. Dal 18 giugno al 5 luglio 2025, lasciati coinvolgere da immagini che raccontano storie, emozioni e visioni uniche. Non perdere l’occasione di esplorare questa coinvolgente esposizione, arricchita dal catalogo curato da Luca Temolo Dall’Igna. Ti aspettiamo per un viaggio visivo indimenticabile!

mostra fotografica di Emma Vitti - Giulia Frump - Marta Grimoldi - Raffaele Sperandeo Almach Art Gallery - Milano - via Gaudenzio Ferrari 3 da mercoledì 18 giugno 2025 alle 17.30 fino al 5 luglio 2025 mar-sab 10.30 -13 16 -19 catalogo disponibile a cura di Luca Temolo Dall’Igna e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - De-tales

