De Paola criticissimo | Ad Acerbi caduta la maschera! Inter solo buona sorte

Paolo De Paola non le manda a dire: l'Inter e Acerbi sono finiti nel mirino del critico, che denuncia nervosismo e difficoltà evidenti. Secondo l’esperto, il difensore sta troppo sopra le righe, creando una tensione palpabile in squadra. La partita, definita da lui come una sofferenza incredibile, mette in luce i problemi di una squadra che dovrebbe essere più brillante. E così, la crisi nerazzurra si fa sempre più evidente, lasciando pochi margini di speranza per il futuro.

De Paola critica e non poco Acerbi e l’Inter. A detta sua, il difensore sta facendo palesare fin troppo nervosismo andando a sommare più episodi. Le sue parole. SOFFERENZA – Paolo De Paola, a Tmw Radio, vede un’Inter sofferente e poco brillante, nonché nervosa. Ecco la sua analisi: « Mi è sembrata una sofferenza incredibile, una partita da Inter ma non degna della squadra vice campione d’Europa. Queste difficoltà si vedono anche nel nervosismo di Acerbi, è caduta la maschera in questi mesi ». GIU LA MASCHERA – De Paola si scaglia contro Francesco Acerbi in questo modo: « Gli episodi con Muller e Juan Jesus avevano lasciato perplessità confermate poi dalle parole violente di questi giorni, tutti fatti che fanno cadere la maschera sul personaggio Acerbi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - De Paola criticissimo: «Ad Acerbi caduta la maschera! Inter, solo buona sorte»

