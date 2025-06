De Laurentiis | Vorrei lasciare il Bari in Serie A Nuovi soci o proprietari solo se solidi

Dopo un lungo silenzio, Luigi De Laurentiis torna a parlare del futuro del Bari con chiarezza e determinazione. Il presidente vuole lasciare la gestione solo a nuovi soci o proprietari che dimostrino solidit√† e seriet√†, riflettendo la volont√† di rafforzare il club per un domani pi√Ļ stabile e vincente. La sua voce segna una nuova fase, in cui l‚Äôambizione si unisce alla prudenza per riscrivere le sorti del Bari in Serie A e oltre.

Dopo un lungo silenzio, che durava da prima della conclusione dello scorso campionato, Luigi De Laurentiis √® tornato a parlare. Lo ha fatto in una lunga conferenza stampa, nel cuore di un‚Äôestate che segna la ripartenza per un Bari reduce da una stagione chiusa al nono posto in Serie B, fuori dai. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - De Laurentiis: "Vorrei lasciare il Bari in Serie A. Nuovi soci o proprietari solo se solidi‚ÄĚ

Bari, niente playoff. Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B: √® finita la stagione regolare - La stagione regolare del campionato di Serie B si chiude con delusione per il Bari, che non accede ai playoff promozione dopo il pareggio 0-0 contro il S√ľdtirol.

