De Laurentiis junior | In questi anni tenere il Bari lontano dai debiti è stato difficile

De Laurentiis Jr. ha affrontato con determinazione la sfida di mantenere il Bari libero dai debiti in questi anni difficili, dimostrando grande impegno e passione. Durante la conferenza stampa a Bari, ha presentato il nuovo allenatore Fabio Caserta, sottolineando come sia la scelta perfetta per rilanciare il club. A proposito del suo predecessore Longo, ha aggiunto: ...

De Laurentiis jr: «In questi anni tenere il Bari lontano dai debiti è stato difficile». Conferenza stampa a Bari di Luigi De Laurentiis che ha presentato il nuovo allenatore: Fabio Caserta. Ecco degli estratti da tuttobari.com «È un allenatore che ha sposato questa piazza fin da subito, motivato al massimo. Ha mostrato di poter raggiungere traguardi importanti. È la persona giusta per Bari». A proposito del predecessore ossia Longo, ha detto: «Longo è un grande professionista, con piglio e voglia, ma il mancato traguardo dei play off è stata una mia delusione personale. Abbiamo avuto un percorso ambizioso, ce l’ha messa tutta, ma non arrivare a quel traguardo ha decretato la scelta». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis junior: «In questi anni tenere il Bari lontano dai debiti è stato difficile»

In questa notizia si parla di: bari - laurentiis - anni - tenere

Bullismo già a tre anni: allarme dalle scuole dell’infanzia. I dati presentati a Bari durante il lancio del progetto nazionale - Un allarmante fenomeno di bullismo si manifesta già nelle scuole dell'infanzia, con bambini di soli tre anni coinvolti.

Luigi De Laurentiis: “Voglio consegnare il Bari in Serie A (Video) Vai su X

+++BARI, TORNA A PARLARE DE LAURENTIIS... CON RIFERIMENTI ALLA SERIE A – SERIE D: BARLETTA, PALERMO CON DA SILVA PER L'ATTACCO? - SERIE C: REBUS PANCHINA... Vai su Facebook

Bari, la promessa del patron De Laurentiis: «Vorrei lasciare il Bari in Serie A»; De Laurentiis junior: «In questi anni tenere il Bari lontano dai debiti è stato difficile»; Bari Calcio, De Laurentiis: Voglio portare il club in Serie A in tre anni.

De Laurentiis junior: «In questi anni tenere il Bari lontano dai debiti è stato difficile» - De Laurentiis junior parla del Bari, difende la scelta di prendere calciatori in prestito e rimarca l'assenza di debiti ... Riporta ilnapolista.it

De Laurentiis: “Voglio consegnare il Bari in A a una proprietà solida”. Poi l’appello ai tifosi per attirare investitori - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com