De Laurentiis ha investito nel Napoli 16 milioni Elkann 730 i Friedkin 958 Uno sa fare impresa gli altri no

Aurelio De Laurentiis rappresenta un’eccezione nel calcio italiano, dimostrando che con visione e strategia si può trasformare l’investimento in successo. La sua capacità di investire e far crescere il Napoli, investendo 16 milioni di euro, supera la logica diffusa di spreco che spesso caratterizza il settore. Lo dimostra anche il confronto con altri proprietari, come Elkann e Friedkin, che pur investendo cifre elevatissime, faticano a ottenere risultati simili. Un esempio di come fare impresa con intelligenza possa cambiare le regole del gioco.

“ Aurelio De Laurentiis rappresenta un’eccezione alla regola in base alla quale nel calcio italiano i soldi si bruciano, non si guadagnano “. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in uno “speciale” sugli investimenti dei proprietari dei club di Serie A. E’ un’inchiesta che mette in luce un fenomeno parecchio sottovalutato, che va oltre il concetto di “autosufficienza” che pure viene riconosciuto al Napoli. Sottolinea il valore dell’impresa: De Laurentiis sta vincendo facendo l’imprenditore, investendo poco (pochissimo, rispetto agli altri) perché i soldi – gli imprenditori veri – cercano di farli, non di iniettarli per riempire buchi di bilancio infiniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis ha investito nel Napoli 16 milioni. Elkann 730, i Friedkin 958. Uno sa fare impresa, gli altri no

