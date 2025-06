De Grandis | Non Inter brillantissima da sottolineare il ‘vecchio’

Stefano De Grandis analizza le prime uscite dell’Inter al Mondiale per Club, evidenziando il valore dell’esperienza e della tradizione nerazzurra. Con un occhio attento alle prestazioni di Chivu e ai protagonisti emergenti, il giornalista sottolinea come il passato possa fare la differenza anche in un contesto così prestigioso. Ma cosa ne pensa realmente di queste prime sfide? Scopriamolo insieme.

De Grandis parla dell'Inter al Mondiale per Club. Il giornalista si esprime sulle prime apparizioni dei nerazzurri di Chivu e qualche interprete. Ecco cos'ha detto. MEGLIO IL VECCHIO – L'Inter nelle prime due partite del Mondiale per Club ha trovato un pareggio contro il Monterrey e una vittoria in rimonta contro l'Urawa Red Diamonds. Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di queste prime apparizioni, sottolineando l'importanza di alcuni aspetti: « L'Inter ha pagato un po' i residui del finale di stagione, in più le mancavano i calciatori in grado di fare la differenza.

