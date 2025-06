De Grandis | Chivu una differenza rispetto ad Inzaghi all’Inter

Stefano De Grandis analizza l’attuale stato di forma dell’Inter, evidenziando come la stanchezza e le assenze abbiano inciso sulle prestazioni. Ma tra le differenze chiave, spicca quella tra Chivu e Inzaghi: il primo porta freschezza e innovazione, mentre il secondo si confronta con le sfide di un momento delicato. La vera domanda è: quale strada prenderà l’Inter per risalire?

Stefano De Grandis vede un'Inter stanca come normale che sia dopo le tante partite giocate in questa stagione. Il giornalista su Sky Sport sottolinea poi una differenza tra Chivu ed Inzaghi. CAMBIAMENTI – Stefano De Grandis, dopo due partite del Mondiale per Club, ha detto questo sui nerazzurri: «L'Inter ha fatto tanta fatica nel primo tempo, è molto stanca e ha assenze pesanti come Thuram, Dumfries o Calhanoglu. Ha cambiato allenatore, qualcosa ha cambiato, ieri ha giocato con due trequartisti alle spalle di Lautaro. Non è stata l'Inter spumeggiante vista fino a gennaio, poi se questo ragazzo fa gol in rovesciata non puoi che essere contento.

