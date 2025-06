Davide Tosi il prof universitario dell’AI con il gemello virtuale in cattedra | L’avatar ha la mia voce e le mie conoscenze ma non mi ruberà il lavoro credo

Davide Tosi, il primo professore "avatar" d’Italia all’Università dell’Insubria, apre nuove frontiere nell’istruzione digitale. Il suo gemello virtuale, con voce e conoscenze proprie, sarà sempre disponibile per interagire con gli studenti, rivoluzionando l’apprendimento. Ma come è nata questa innovativa idea? «In occasione...» — scoprilo continuando a leggere questa entusiasmante avventura nel mondo dell’intelligenza artificiale.

Varese – Il primo professore “avatar” d’Italia è all’Università dell’Insubria. L’ateneo di Varese e Como ha sviluppato una copia identica di Davide Tosi, docente di Big Data e delegato della rettrice all’Intelligenza artificiale. A lui, o meglio al suo gemello digitale, gli studenti potranno rivolgersi in qualsiasi momento, ricevendo risposte in tempo reale. Professor Tosi, come è nata l’idea di creare questo suo clone virtuale? “In occasione delle ultime elezioni Europee abbiamo iniziato una sperimentazione realizzando il primo avatar per un candidato politico. Poi abbiamo pensato insieme all’Università di Bologna, dove sono più specializzati nella parte di rendering e 3d dei corpi e delle figure, di realizzare un digital twin che fosse al cento per cento virtuale”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it