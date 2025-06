David torna in orbita Juventus Kuolo Muani verso la riconferma?

La Juventus torna su un nome di grande impatto per rinforzare l’attacco: Jonathan David, pronto a lasciare il Lille e a sognare nuovamente la maglia bianconera. Mentre i campioni del mondo si dedicano al Mondiale per club, la dirigenza lavora senza sosta per rafforzare la rosa e puntare al massimo nella prossima stagione. La strategia juventina si concentra sulla ricerca di un attaccante che possa fare la differenza, e David potrebbe essere la grande sorpresa.

