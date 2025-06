David Tommaso a Cinecittà World | sarà General Manager anche di Luneur Park

Cinecittà World si prepara a una nuova entusiasmante fase con l'ingresso di David Tommaso, già alla guida di Luneur Park. Con una consolidata esperienza nel settore dell'intrattenimento, Tommaso porterà energia e innovazione al parco a partire dal 14 luglio. La sua nomina segna un passo importante per il futuro di Cinecittà World, puntando a offrire esperienze sempre più coinvolgenti e memorabili ai visitatori.

Cinecittà World dal prossimo 14 luglio avrà un nuovo General Manager. Dopo l'addio di Stefano Cigarini dal ruolo di Ad alcuni mesi fa, un nuovo nome fa il suo ingresso nel team di Network Holding SpA. Si tratta di David Tommaso che entrerà in azienda con il ruolo di General Manager Amusement. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - David Tommaso a Cinecittà World: sarà General Manager anche di Luneur Park

In questa notizia si parla di: manager - general - david - tommaso

Alessandro Bolognesi nel mirino di Sassari per il ruolo di general manager - Alessandro Bolognesi, attuale direttore tecnico di Rinascita Basket Rimini, è nel mirino di Sassari per il ruolo di general manager.

Il ministro degli Esteri britannico David Lammy, al termine dell'incontro degli europei con il capo della diplomazia iraniana a Teheran, ha avvertito che «questo è un momento pericoloso ed è estremamente importante che non si assista a un'escalation regio Vai su Facebook

Network Holding nomina David Tommaso General Manager dei suoi parchi a tema; Pistoia: Tommaso Della Rosa candidate coach, Martelossi possible sporting director; GENERALI ITALIA: COME E’ CAMBIATO IL MANAGEMENT.

David Tommaso entra in Network Holding come General Manager di Cinecittà World e Luneur Park - Attuale Direttore Marketing e Vendite di Leolandia, il manager dal prossimo 14 luglio passerà in Network Holding SpA, con il ruolo di General Manager A ... engage.it scrive

David Tommaso a Cinecittà World: sarà General Manager anche di Luneur Park - Con un’esperienza estesa nei parchi divertimento e acquatici, si occuperà anche dello sviluppo di Roma World e Aqua World ... Lo riporta romatoday.it