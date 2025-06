David si allontana dall’Inter? Una rivale prova l’affondo!

Il calciomercato estivo si infiamma con il nome di Jonathan David, talento esplosivo e obiettivo di molte big italiane, inclusa l’Inter. La sua possibile partenza a parametro zero apre scenari intriganti, accendendo la rivalità tra club e tifosi. Ma quali sono gli sviluppi recenti? Scopriamo insieme come questa soap opera possa influenzare il futuro della Serie A.

Jonathan David è sul taccuino di varie squadre italiane, tra cui l’Inter, per un eventuale trasferimento a zero nella sessione estiva di mercato. Questa la situazione. IL PUNTO – Quella relativa a Jonathan David è la principale telenovela del calciomercato estivo, con l’Inter e altre big italiane a guardare con interesse al suo profilo. Gli ultimi sviluppi raccontano di una squadra defilata – ossia quella nerazzurra – che ha preso nota delle elevate richieste economiche dell’entourage del canadese, cui si contrappone una rivale italiana pronta ad affondare il colpo per arrivare al suo ingaggio. 🔗 Leggi su Inter-news.it