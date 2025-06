David-Napoli la scelta è definitiva | ora non ci sono più dubbi

La scelta definitiva del Napoli su David ha segnato un punto di svolta nel calciomercato azzurro. Con l’acquisto di Kevin De Bruyne ormai chiuso e trattative avanzate per rinforzi di altissimo livello, i tifosi possono sognare in grande. L’attenzione ora si concentra su Jonathan David, il quale potrebbe rappresentare la prossima mossa strategica della squadra. Questo acquisto, se andrà in porto, rafforzerà notevolmente l’attacco partenopeo, portando entusiasmo e nuove speranze ai supporter.

La decisione del Napoli in merito all'affare David è ora definitiva: non sembrano esserci più dubbi in merito a questa situazione. Il Napoli sta trattando nomi di assoluto livello per il suo calciomercato. Dopo aver chiuso l'acquisto di Kevin De Bruyne, gli azzurri continuao a trattare dei profili di enorme livello anche in altri ruoli, come quello della prima punta. Uno di questi è Jonathan David, altro calciatore che, come il belga, vedrà scadere alla fine del mese il contratto con la sua squadra (il Lille). Si tratta di un affare senza dubbio difficile, viste le elevate richieste del calciatore e la tanta concorrenza, ma il Napoli si è sicuramente mosso per fare un tentativo.

