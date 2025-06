David Juventus | nuovo contatto dopo i due incontri L’attaccante piace molto ma la dirigenza ha fatto un’espressa richiesta al suo entourage Rivelazione

Dopo due incontri promettenti, la Juventus si prepara a consolidare il suo interesse per David, il centravanti canadese libero a parametro zero. La dirigenza bianconera ha fatto un passo importante, inviando una richiesta formale al suo entourage, in attesa di sviluppi decisivi. Tra offerte dall’Arabia Saudita e Turchia, la Vecchia Signora valuta con attenzione questa possibilità che potrebbe rivoluzionare il suo attacco. Resta da capire se sarà il colpo giusto per la prossima stagione.

David Juventus: nuovo contatto dopo i due incontri. Ultime novitĂ sul futuro del centravanti canadese libero a parametro zero. Nuovi importanti aggiornamenti di calciomercato Juve sul fronte David. Come rivelato da Alfredo PedullĂ su X, la Juventus prepara un nuovo contatto dopo i due incontri avuti con l’entourage. L’attaccante ha proposte da Arabia Saudita e Turchia (soprattutto dal Fenerbahce). Le condizioni restano alte, ma al club bianconero il classe 2000 piace molto. La Juventus avrebbe però chiesto uno sconto sul premio alla firma da circa 10 milioni di euro. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus: nuovo contatto dopo i due incontri. L’attaccante piace molto, ma la dirigenza ha fatto un’espressa richiesta al suo entourage. Rivelazione

In questa notizia si parla di: juventus - contatto - incontri - david

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

#David: la #Juventus prepara un nuovo contatto dopo due incontri con l’entourage L’attaccante ha proposte da Arabia e Turchia (soprattutto #Fenerbahce): le condizioni restano alte, al club bianconero il classe 2000 piace molto, ma era stato chiesto uno sc - X Vai su X

Timothy Weah senza giri di parole dopo l’incontro con Donald Trump alla Casa Bianca Il giocatore della Juventus non ha nascosto l’imbarazzo quando all’interno dello Studio ovale gli argomenti si sono spostati dal calcio alla guerra. “La visita a Trump? Vai su Facebook

Pedullà : “Juventus-David, novità . Le ultime”; Pedullà : Nuovo tentativo Juve per David: si punta ad uno sconto sul bonus alla firma di 10 milioni; Calciomercato: la Juventus torna su David, il Bologna cerca un attaccante.

La Juventus chiede lo "sconto" a Jonathan David. Nuovi contatti, ha offerte dall'Arabia - L'attaccante canadese, trattato nelle scorse settimane anche dal Napoli, resta un obiettivo di calciomercato della Juventus. Si legge su msn.com

Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David - Osimhen e Gyokeres costano parecchio (70/75 milioni di euro), così i dirigenti bianconeri. Secondo msn.com