David Juventus l’interesse per l’attaccante persiste! Questo aspetto rende complicato l’affare | tutti i dettagli sul futuro del bomber canadese

Il futuro di Jonathan David, l’attaccante canadese, continua a essere al centro del calciomercato Juventus. Nonostante le richieste elevate, l’interesse bianconero resta vivo, rendendo complicate le trattative. La volontà della Juventus di portare il bomber in rosa emerge con forza, ma i dettagli sul possibile affare restano ancora da definire. Tutti gli aggiornamenti su questa intricata operazione, tra aspettative e ostacoli, sono pronti a svelarsi nel prossimo futuro.

David Juventus, l’interesse per l’attaccante canadese persiste: tutti gli aggiornamenti sul futuro del bomber. Il nome di David torna prepotentemente al centro del calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, i bianconeri sarebbero ancora interessati nonostante le richieste del canadese siano troppo alte. PAROLE – «La Juve è ancora tra i club interessati a Jonathan David come free agent. Diversi club sono interessati all’ex attaccante del Lille, anche se le sue richieste sono state considerate troppo elevate dai club europei, al momento». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, l’interesse per l’attaccante persiste! Questo aspetto rende complicato l’affare: tutti i dettagli sul futuro del bomber canadese

In questa notizia si parla di: david - juventus - interesse - attaccante

David Juventus, l’attaccante lascia ufficialmente il Lille! L’annuncio sui social spiazza i tifosi: e sul futuro ci sono importanti novità… – VIDEO - David, l'attaccante canadese, ha ufficialmente lasciato il Lille, sorprendendo i tifosi con un emozionante video di addio sui social.

La #Juventus ha mostrato interesse per l’attaccante dell’#Atalanta Mateo #Retegui. ? #NicoSchira Vai su Facebook

TS - La Juve offre 5 milioni a stagione a David. E occhio a Lucca e Krstovic; David-Juve, cambia tutto? La mossa che accende il clamoroso colpo mercato; David, sfida tra Juve e Napoli.

La Juventus accelera per Jonathan David: summit con gli agenti - La Juventus accelera per Jonathan David: incontro in programma con gli agenti. Si legge su europacalcio.it

David, accordo trovato tra la Juve e l'entourage. Occhio però alla concorrenza - Secondo Sport Mediaset infatti, il venticinquenne è tornato ad ... Come scrive tuttojuve.com