David Juve Sport Mediaset accordo trovato con l’entourage dell’attaccante! Si intensificano i contatti | svelate le cifre e tutti i dettagli

Jonathan David torna sotto i riflettori della Juventus: l’accordo con il suo entourage è ormai in fase avanzata, svelando cifre molto allettanti e dettagli esclusivi. Con un contratto da 6 milioni all’anno più bonus e un consistente premio alla firma, l’attaccante canadese si avvicina sempre di più alla Vecchia Signora. La trattativa, intensa e in continua evoluzione, potrebbe segnare una svolta decisiva nel mercato estivo. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante canadese: cosa filtra sull’accordo. Jonathan David torna prepotentemente nei piani del calciomercato Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’attaccante canadese in scadenza con il Lille il prossimo 30 giugno ha trovato un’intesa con i bianconeri: 6 milioni a stagione più 2 di bonus e un ricco premio alla firma la proposta sul tavolo. Dopo il passo indietro dell’Inter, orientata su altri profili come Bonny, la Juve ha intensificato i contatti per provare a chiudere. Restano però insidie estere: club arabi e il Fenerbahçe sono pronti a rilanciare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante! Si intensificano i contatti: svelate le cifre e tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: sport - mediaset - accordo - attaccante

Osimhen Juve (Sport Mediaset): l’attaccante nigeriano è conteso dai bianconeri e dal Liverpool, ma ha già fatto la sua scelta! Cosa filtra sull’orientamento del bomber - Il mercato è in fermento e il nome di Victor Osimhen domina le prime pagine: tra Juventus e Liverpool, l’attaccante nigeriano sembra aver già scelto la sua destinazione.

SPORTMEDIASET A SORPRESA: AL MILAN PIACE VLAHOVIC Anche i rossoneri interessati all'attaccante serbo in uscita dalla Juventus Solo una suggestione, ma Tare continuerà a monitorarlo #ACMilan #DusanVlahovic #Juventus Vai su Facebook

I giornali sportivi di oggi Vai su X

SM - Juventus, torna il pallino David: accordo trovato con l'entourage. Ma occhio alla concorrenza; La Juventus ha in mano David: bisogna solo ratificare l'accordo che aveva trovato Giuntoli; Mediaset – Previsti nuovi contatti in settimana per Lucca, l’attaccante ha già detto di sì al Napoli “.

David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante! Si intensificano i contatti: svelate le cifre e tutti i dettagli - David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante canadese: cosa filtra sull’accordo Jonathan David torna prepotentemente nei piani del calciomercato Juventus. Scrive juventusnews24.com

David, accordo trovato tra la Juve e l'entourage. Occhio però alla concorrenza - Sembrano essersi spenti i riflettori su Jonathan David, attaccante canadese che il prossimo 30 giugno saluterà, a zero, il Lille, e sul quale aveva puntato l'Inter per ... Segnala msn.com