David Juve Gazzetta | il dg Comolli è già rientrato a Torino in agenda un nuovo contatto con gli agenti! Le ultimissime

Il futuro della Juventus si infiamma con nuove indiscrezioni: il direttore generale Comolli è già tornato a Torino e si prepara a un incontro cruciale con gli agenti del centravanti desiderato. Dopo il trionfo contro il Wydad, l’attenzione si concentra sul mercato e sulle strategie per rinforzare l’attacco, alla ricerca di un sostituto all’altezza di Vlahovic. Le ultime novità potrebbero rivoluzionare la rosa bianconera: ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

sul futuro del centravanti. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juve, sempre alla ricerca di un nuovo centravanti che possa prendere il posto del partente Vlahovic. Il dg Comolli subito dopo il successo contro il Wydad ha preso un aereo ed è rientrato in Italia. Nelle prossime ore ha in programma un contatto con gli agenti di Jonathan David, svincolato di lusso dopo l’addio al Lille. Cresce l’attesa per capire come potrà evolvere la situazione: lo scrive la Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com