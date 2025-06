David Juve | accordo sull’ingaggio raggiunto con l’attaccante! I bianconeri vogliono chiudere entro quella data cosa manca per la fumata bianca nell’operazione

La Juventus si prepara alla grande mossa di mercato: l'accordo con Jonathan David sembra ormai imminente, e i bianconeri puntano a chiudere entro la scadenza stabilita. Ma cosa manca ancora per siglare ufficialmente l'affare? Le trattative sono in dirittura d’arrivo, e l’entusiasmo cresce. La sfida ora è superare gli ultimi ostacoli per portare a Torino il talento canadese. La fumata bianca potrebbe essere vicinissima.

David Juve: è stato trovato l'accordo con il canadese per l'attaccante! I bianconeri vogliono chiudere entro quella data, cosa sta succedendo. Il calciomercato Juve accelera per chiudere il suo primo grande colpo in attacco. La trattativa per portare a Torino Jonathan David è entrata nella sua fase più calda e decisiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, i bianconeri hanno già raggiunto un accordo totale con il giocatore sulla base di un contratto da top player, ma per la fumata bianca definitiva resta da superare un ultimo, insidioso ostacolo. L'accordo con David è già in cassaforte.

Calciomercato Juve, sprint decisivo per David: le cifre dell’offerta che può sbaragliare la concorrenza, si punta a chiudere! - La Juventus si prepara a sfidare la concorrenza con un’offerta da capogiro per Jonathan David, il talento canadese pronto a lasciare il Lille.

C'è la concorrenza della Juve, ma l'interesse del Napoli per Jonathan David è più che concreto e la nostra offerta quella migliore. L'interlocuzione con gli agenti del calciatore è fitta e frequente e va avanti anche in queste ore. Il Napoli vuole chiudere. È lui il no Vai su Facebook

