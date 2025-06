David Inter le richieste economiche scoraggiano anche la Juventus | negato lo sconto sulle commissioni

Le richieste economiche esose dell’entourage di Jonathan David stanno creando un clima di incertezza nel mondo del calcio, spingendo anche la Juventus a riconsiderare il suo interesse. Con il centravanti canadese in uscita dal Lille a parametro zero, il futuro rimane avvolto nel mistero. La sua classe indiscussa non basta, perché ora le aspettative economiche rischiano di bloccare ogni possibile trattativa. La posta in gioco è alta: quale sarà la prossima mossa?

David Inter, le richieste economiche dell'entourage del calciatore spaventano tutti. Anche la Juventus, ora, pensa a un passo indietro. Ancora tutto da scrivere il futuro di Jonathan David. Il centravanti canadese, che settimana prossima si libererà a parametro zero dal Lille, non ha ancora nessuna proposta concreta in mano e il tempo inizia a stringere. Nessun dubbio sulle qualità del giocatore, ma a frenare tutte le pretendenti sono le folli richieste dell'entourage del classe 2000. Pretese economiche ritenute troppo alte da tantissime squadre, su tutte Inter e Napoli, che da tempo lo corteggiavano.

