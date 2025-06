David Inter c’è l’accordo con una rivale | si va verso la chiusura sfuma il colpo a zero!

L’Inter si avvia verso un’altra delusione nel mercato estivo: il possibile arrivo di Jonathan David, ex Lille, sembra sfumare definitivamente. Dopo aver sondato il terreno per mesi, i nerazzurri non hanno trovato l’accordo e ora il colpo a parametro zero rischia di sfuggire di mano. La strategia potrebbe dover cambiare: quali alternative si prospettano per rafforzare l’attacco? Restate con noi per scoprire le ultime novità.

David Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante canadese ex Lille nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. Sembrano ormai essersi spenti i riflettori dell’ Inter su Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 che il 30 giugno saluterà il Lille a parametro zero. Il club nerazzurro, che aveva valutato seriamente il suo profilo nei mesi scorsi sia con Simone Inzaghi in panchina che oggi con Cristian Chivu, ha cambiato strategia. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter non è più intenzionata a puntare sui parametri zero, una linea seguita con costanza negli anni scorsi ma che per questa sessione di mercato sarà accantonata in favore di investimenti più mirati, come quello su Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma vicino alla firma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, c’è l’accordo con una rivale: si va verso la chiusura, sfuma il colpo a zero!

