Davanti al bar con la cocaina pronta da vendere arrestato

Un semplice passaggio davanti a un bar si trasforma in un duro colpo alla criminalità: i carabinieri intercettano un albanese con cocaina pronta per lo spaccio, portandolo subito in manette. La vigilanza e l’intuizione delle forze dell’ordine hanno impedito che la droga circolasse liberamente nel cuore di Rapallo. Questa operazione dimostra come il controllo costante sia fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità alla comunità.

I carabinieri della stazione di Rapallo e del nucleo operativo della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno arrestato un 38enne albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, notato con fare sospetto all'esterno di un bar del centro cittadino, è stato fermato.

