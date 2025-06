Se c’è una sfida che può riaccendere il suo spirito, quella è tornare in panchina e guidare con la stessa grinta di sempre. Daniele De Rossi, simbolo di passione e dedizione, si prepara a riscrivere il suo futuro nel calcio. Dopo aver lasciato un segno indelebile sul campo, ora si apre una nuova avventura: accettata un’ardua sfida che potrebbe cambiare ancora una volta le sorti della sua carriera.

Datemi una penna, così firmo: De Rossi torna in panchina Accettata un’ardua sfida"> Il giovane allenatore potrebbe presto tornare in pista dopo l’esperienza alla Roma, che gli ha regalato gioie e dolori. Dopo una straordinaria carriera da calciatore con la maglia della Roma e della Nazionale italiana, Daniele De Rossi ha intrapreso il percorso da allenatore con la stessa determinazione e passione che lo hanno sempre contraddistinto in campo. La sua transizione è avvenuta gradualmente, cominciando come collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale durante l’Europeo vinto nel 2021, un’esperienza che ha arricchito la sua visione tattica e il suo bagaglio tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com