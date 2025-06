Data center perché all' Italia ne servono di più piccoli

In Italia, la crescente domanda di tecnologia richiede più centri dati di dimensioni ridotte e distribuite sul territorio. Le grandi infrastrutture, spesso troppo centralizzate, non rispondono adeguatamente alle esigenze energetiche ed economiche del Paese. È urgente sviluppare una rete di data center capillare e sostenibile, in linea con il piano già delineato, per favorire innovazione, efficienza e resilienza a livello locale.

Le grandi strutture, su cui si concentrano gli investimenti, non sono del tutto funzionali alle esigenze energetiche ed economiche del nostro paese. Serve una rete distribuita a livello di singoli territori e c'è già un piano.

Notizie dal mondo ASviS – Data center: investimenti e occupazione in crescita, ma l'energia frena l'Italia - Notizie dal mondo ASviS: il settore dei data center in Italia vive una fase di crescita significativa grazie a investimenti e occupazione in aumento.

